Беседин отправился в нокдаун — как завершилось новое упражнение от Шевченко
Нападающий не смог увернуться от угрозы.
Артем Беседин, фото УАФ
Сборная Украины продолжает подготовку к финальной части чемпионата Европы и пробует несколько необычные упражнения.
Тренерский штаб Андрея Шевченко решил попробовать упражнение, чтобы развить в футболистах умение смотреть не только перед собой, но и оценивать ситуацию вокруг.
В одной из попыток Артем Беседин не лучшим образом справился с заданием и оказался на газоне, не сразу придя в себя.
Напомним, что Андрей Шевченко ранее объявил окончательную заявку команды на грядущий чемпионат Европы.
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