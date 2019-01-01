Беседин отправился в нокдаун — как завершилось новое упражнение от Шевченко

Нападающий не смог увернуться от угрозы.

Артем Беседин, фото УАФ

Сборная Украины продолжает подготовку к финальной части чемпионата Европы и пробует несколько необычные упражнения.

Тренерский штаб Андрея Шевченко решил попробовать упражнение, чтобы развить в футболистах умение смотреть не только перед собой, но и оценивать ситуацию вокруг.

В одной из попыток Артем Беседин не лучшим образом справился с заданием и оказался на газоне, не сразу придя в себя.

Напомним, что Андрей Шевченко ранее объявил окончательную заявку команды на грядущий чемпионат Европы.