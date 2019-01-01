С де Брюйне и Азаром: Сборная Бельгии объявила заявку на Евро-2020
Стал известен список игроков, который отправится на турнир.
Сборная Бельгии обнародовала окончательную заявку на Евро-2020.
Вратари: Тибо Куртуа (Реал), Симон Миньоле (Брюгге), Матц Зельс (Страсбур).
Защитники: Тоби Алдервейрелд (Тоттенхэм), Дедрик Боята (Герта), Джейсон Денайер (Лион), Томас Вермален (Виссел Кобе), Ян Вертонген (Бенфика), Тома Менье (Боруссия Дортмунд), Тимоти Кастань (Лестер).
Полузащитники: Янник Карраско (Атлетико), Насер Шадли (Истанбул), Торган Азар, Аксель Витцель (оба – Боруссия Дортмунд) Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Леандер Дендонкер (Вулверхэмптон), Деннис Прат, Юри Тилеманс (оба – Лестер), Ханс Ванакен (Брюгге), Жереми Доку (Ренн), Эден Азар (Реал), Дрис Мертенс (Наполи), Леандро Троссард (Брайтон).
Нападающие: Миши Батшуайи, Кристиан Бентеке (оба – Кристал Пэлас), Ромелу Лукаку (Интер).
Комментарии
11:06:2021
12:06:2021
13:06:2021
14:06:2021
16:06:2021
17:06:2021
18:06:2021
19:06:2021