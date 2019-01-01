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Шевченко: Все кто присутствует на сборах, остаются в сборной до заключительного контрольного матча

Наставник национальной команды ответил на вопросы журналистов накануне товарищеского матча против Северной Ирландии.

Андрей Шевченко, УАФ
Андрей Шевченко, УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал подготовку национальной команды к предстоящему матчу против Северной Ирландии, а также ответил на несколько вопросов, касательно заявки "сине-желтых" на Евро-2020.

"Мы определились с заявкой на Евро-2020. Все ребята, которые были на сборах, были достойны попасть в список из 26 футболистов. Все кто присутствует на сборах, остаются в расположении национальной команды до заключительного контрольного матча. 

Это связано с тем, что мы внесли в список Эдуарда Соболя, и в тот день, когда мы это делали, он нехорошо себя чувствовал, поэтому он не тренируется несколько дней. Ему нужно будет пройти дополнительное обследование. Это не связано с травмой на тренировке, а связано с его общим состоянием. Нужно понять, что произошло. Через несколько дней мы получим результаты и если специалисты дадут добро – он вернется в общую группу.

Поэтому я принял решение оставить всех ребят здесь. У нас еще есть возможность внести изменения в заявку до первой официальной игры.

Задачи на матч с Северной Ирландией? Мы говорили с ребятами по поводу результата после игры с Бахрейном. Любая игра сборной – это ответственность. Любая игра влияет на рейтинг и общую уверенность, поэтому важно побеждать. Тем более в таких матчах, где мы создали много моментов. У нас страдает реализация и я надеюсь, что мы подтянем этот компонент до старта чемпионата Европы.

Мы ставили разные задачи, так как понимали, что команда находится под определенными физическими нагрузками. Мы не готовим команду к товарищеским матчам, а через них готовимся к официальным играм. Запланированный объем работы должен быть выполнен. Где-то у игроков есть усталость, но это нормальная практика. Результат – важен, но не настолько, чтобы мы готовили команду непосредственно к товарищеским играм, но за результат ответственность нужно нести.

Готовность Ярмоленко к Евро-2020? Андрей очень важный игрок для команды и я говорю сразу — мы дадим ему возможность сыграть все 90 минут в ближайших матчах. Андрею нужно наиграть то время, которого ему недоставало в клубе. В этом плане у него есть поддержка со стороны тренерского штаба.

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Попадание в заявку единственного харьковчанина — Беседина? Он выглядел очень прилично в сезоне. Он чемпион и он отыграл важные матчи и важную роль в победе Динамо. Если он оказался в заявке, значит он достоин.

Состояние Зинченко после финала Лиги чемпионов? Я с ним говорил после финала и я думаю он очень сильно расстроился, но это нормально. Психологически ему сейчас тяжело. Он вернется к нам 4 июня. Он поменяет обстановку, появятся новые задачи и цели на Евро. Он провел хороший финал, качественный год. Разочарование от поражения должно быть и это нормально. Он должен перестроиться и когда он приедет к нам, мы увидим другого Зинченко, а того, когда был проигран матч. Мы все его ждем.

Присутствие Судакова в заявке на Евро-2020? Мне нравится его отношение, его мобильность, его движение. Он попал в состав на Евро, потому что он выглядит хорошо и мы довольны нашими наблюдениями", — сказал Шевченко на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч Украина — Северная Ирландия состоится завтра, 3 июня, в 21:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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