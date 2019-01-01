Шевченко: Все кто присутствует на сборах, остаются в сборной до заключительного контрольного матча
Наставник национальной команды ответил на вопросы журналистов накануне товарищеского матча против Северной Ирландии.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал подготовку национальной команды к предстоящему матчу против Северной Ирландии, а также ответил на несколько вопросов, касательно заявки "сине-желтых" на Евро-2020.
"Мы определились с заявкой на Евро-2020. Все ребята, которые были на сборах, были достойны попасть в список из 26 футболистов. Все кто присутствует на сборах, остаются в расположении национальной команды до заключительного контрольного матча.
Это связано с тем, что мы внесли в список Эдуарда Соболя, и в тот день, когда мы это делали, он нехорошо себя чувствовал, поэтому он не тренируется несколько дней. Ему нужно будет пройти дополнительное обследование. Это не связано с травмой на тренировке, а связано с его общим состоянием. Нужно понять, что произошло. Через несколько дней мы получим результаты и если специалисты дадут добро – он вернется в общую группу.
Поэтому я принял решение оставить всех ребят здесь. У нас еще есть возможность внести изменения в заявку до первой официальной игры.
Задачи на матч с Северной Ирландией? Мы говорили с ребятами по поводу результата после игры с Бахрейном. Любая игра сборной – это ответственность. Любая игра влияет на рейтинг и общую уверенность, поэтому важно побеждать. Тем более в таких матчах, где мы создали много моментов. У нас страдает реализация и я надеюсь, что мы подтянем этот компонент до старта чемпионата Европы.
Мы ставили разные задачи, так как понимали, что команда находится под определенными физическими нагрузками. Мы не готовим команду к товарищеским матчам, а через них готовимся к официальным играм. Запланированный объем работы должен быть выполнен. Где-то у игроков есть усталость, но это нормальная практика. Результат – важен, но не настолько, чтобы мы готовили команду непосредственно к товарищеским играм, но за результат ответственность нужно нести.
Готовность Ярмоленко к Евро-2020? Андрей очень важный игрок для команды и я говорю сразу — мы дадим ему возможность сыграть все 90 минут в ближайших матчах. Андрею нужно наиграть то время, которого ему недоставало в клубе. В этом плане у него есть поддержка со стороны тренерского штаба.
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Попадание в заявку единственного харьковчанина — Беседина? Он выглядел очень прилично в сезоне. Он чемпион и он отыграл важные матчи и важную роль в победе Динамо. Если он оказался в заявке, значит он достоин.
Состояние Зинченко после финала Лиги чемпионов? Я с ним говорил после финала и я думаю он очень сильно расстроился, но это нормально. Психологически ему сейчас тяжело. Он вернется к нам 4 июня. Он поменяет обстановку, появятся новые задачи и цели на Евро. Он провел хороший финал, качественный год. Разочарование от поражения должно быть и это нормально. Он должен перестроиться и когда он приедет к нам, мы увидим другого Зинченко, а того, когда был проигран матч. Мы все его ждем.
Присутствие Судакова в заявке на Евро-2020? Мне нравится его отношение, его мобильность, его движение. Он попал в состав на Евро, потому что он выглядит хорошо и мы довольны нашими наблюдениями", — сказал Шевченко на предматчевой пресс-конференции.
Напомним, матч Украина — Северная Ирландия состоится завтра, 3 июня, в 21:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.
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