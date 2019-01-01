Наибольшее число игроков, вызванных на Евро-2020, играют за Челси и Манчестер Сити
Киевское Динамо входит в шестерку клубов по данному показателю.
Сборные-участницы чемпионата Европы-2020 опубликовали окончательные заявки на предстоящий турнир.
По информации Gracenote Live, наибольшее количество футболистов, которые сыграют на Евро-2020, будут представлять два топ-клуба АПЛ — Челси и Манчестер Сити — по 15 игроков.
На втором месте разместилась мюнхенская Бавария — 14, а тройку лучших замыкает туринский Ювентус — 12.
Четвертое место между собой делят киевское Динамо и Манчестер Юнайтед — по 11 игроков.
Также отметим, что самой молодой командой будет сборная Турции, средний возраст игроков которой составляет 24 года и 352 дня, а самой возрастной сборная Швеции — 29 лет и 65 дней.
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