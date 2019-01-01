Роберто Мартинес — о де Брюйне: Я думаю, что он будет готов к Евро

Специалист прокомментировал состояние хавбека "горожан"

Роберто Мартинес, getty images

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о состоянии полузащитника Кевина де Брюйне.

"Пока рано говорить, сыграет ли он в первом матче Евро. Я думаю, что он будет готов к Евро, но пока неизвестно, когда конкретно.

Витсель не сыграет в двух товарищеских матчах, про него ничего не могу сказать", – заявил специалист RBFA.

Бельгия сыграет со сборной России 12 июня.

Ранее сборная Бельгии объявила заявку на Евро-2020.