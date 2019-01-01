Роберто Мартинес — о де Брюйне: Я думаю, что он будет готов к Евро
Специалист прокомментировал состояние хавбека "горожан"
Роберто Мартинес, getty images
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о состоянии полузащитника Кевина де Брюйне.
"Пока рано говорить, сыграет ли он в первом матче Евро. Я думаю, что он будет готов к Евро, но пока неизвестно, когда конкретно.
Витсель не сыграет в двух товарищеских матчах, про него ничего не могу сказать", – заявил специалист RBFA.
Бельгия сыграет со сборной России 12 июня.
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