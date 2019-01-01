День рождения Караваева и песни новичков: видео
Некоторые футболисты удивили своими вокальными данными.
Александр Караваев, getty images
Украинская сборная продолжает готовится к долгожданному Евро-2020.
В ходе усердной работы футболисты не забыли о дне рождения полузащитника национальной команды и киевского Динамо Александра Караваева, которому вчера, 2 июня, исполнилось 29 лет.
Вашему вниманию очередной выпуск "Дневника сборной" от УАФ.
Ранее Football.ua рассказывал, как завершилось новое упражнение от Андрея Шевченко.
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