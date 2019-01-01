Стал известен порядок доступа зрителей на матчи сборной Украины в Бухаресте

Поклонники национальной команды смогут попасть на стадион при определенных условиях.

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Федерация футбола Румынии опубликовала порядок доступа посетителей на стадион Арена Национале во время футбольных матчей Евро-2020. Упомянутый порядок определяет, кто сможет присутствовать на трибунах с учетом действующего законодательства Румынии о проведении спортивных мероприятий в период пандемии.

Следующие категории лиц смогут присутствовать на матчах Евро-2020 на Арене Национале в Бухаресте:

А. Лица, вакцинированные против вируса SARS-CoV-2 и у которых прошло 10 дней с момента завершения полной схемы вакцинации;

В. Лица, имеющие отрицательный результат теста RT-PCR- не позднее чем за 72 часа до начала матча;

С. Лица, находящиеся в период между 15 и 90 днем ​​после подтверждения инфицирования SARS-CoV-2;

D. Лица, имеющие отрицательный результат быстрого теста на определение антигена, подтвержденный медицинским учреждением не позднее чем за 24 часа до начала матча.

Владельцы билетов на матчи Евро-2020 (пройдут на Арене Национале в г. Бухарест), которые попадают в вышеуказанные категории, должны доказать иммунизацию против COVID-19.

В связи с этим, они должны пройти следующие шаги, чтобы попасть на стадион:

Для лиц, являющихся обладателями билетов, которые подпадают под категории A, B или C:

- Владелец билетов прибывает в день, или накануне матча в один из аккредитованных в Бухаресте медицинских центров Евро-2020 с подтверждающими медицинскими документами румынской или английском языках.

- Заявитель оплачивает в кассе стоимость процедуры.

- Медицинский персонал проверяет документы и информирует волонтера Евро-2020, который присутствует на месте, что заявитель в порядке.

- Волонтер Евро-2020 прикрепляет заявителю к запястью браслет для доступа на стадион. Внимание: после снятия с руки браслета он больше не будет действительным для доступа на стадион!

- Болельщик отправляется на стадион. Доступ осуществляется на основе билета и браслета. Только один из этих элементов не является достаточным. Болельщик должен иметь при себе и удостоверение личности, с которым он забронировал билет.

- В случае выявления недействительности представленных документов, заявитель может начать процедуру быстрого тестирования в день матча, которая описана ниже, и таким образом попасть в категорию D.

Для лиц с билетами, которые попадают в категорию D:

- Владелец билета прибывает в один из аккредитованных медицинских центров Евро-2020 в Бухаресте.

Заявитель оплачивает в кассе стоимость процедуры.

- Медицинский персонал проверяет его с помощью быстрого антигенного теста и сообщает его результат, после необходимого периода ожидания.

- Медицинский персонал информирует волонтера Евро-2020, который присутствует на месте, что заявитель в порядке (имеет отрицательный результат теста).

- Волонтер Евро-2020 прикрепляет заявителю к запястью браслет для доступа на стадион. Внимание: после снятия с руки браслета он больше не будет действительным для доступа на стадион!

- Болельщик отправляется на стадион. Доступ осуществляется на основе билета и браслета. Только один из этих элементов не является достаточным. Болельщик должен иметь при себе также удостоверение личности, с которым он забронировал билет.

- Действительны только быстрые антигенные тесты, проведенные в соответствующем / аккредитованном медицинском центре. В случае установления положительного результата при быстром антигенном тесте, заявителю предоставляется браслет доступа на стадион.

- Медицинский персонал будет выполнять соответствующие процедуры, чтобы сообщить о фиксировании случае инфицирования COVID-19. Заявитель не сможет присутствовать на матче, и деньги за билет НЕ будут возвращены. Однако, он сможет передать билет другому болельщику.

Уточнение:

- Браслеты доступа отличаются от матча к матчу. Они имеют определенные элементы безопасности и надписи для каждого матча. Владельцы билетов должны пройти процедуру получения браслета доступа к каждой игре, если у них есть билеты на несколько матчей в Бухаресте. Браслеты не предоставляются для нескольких матчей одновременно.

- Любая вакцина против COVID-19, применение которой подтверждено медицинским сертификатом (справкой), считается действительной.

- Иммунизация путем прохождения через болезнь подтверждается медицинскими документами (положительный тест RT-PCR на дату диагноза, выписка из больницы или тест, подтверждающий наличие антител IgG, проведенный не более чем за 14 дней до этого) или путем проверки базы данных "Corona-forms", для которых прошло не менее 14 дней с даты подтверждения.

- Список аккредитованных медицинских центров EURO-2020 будет опубликован в ближайшее время. Медицинские центры будут находиться только в Бухаресте. Вместе со списком медицинских центров будут объявлены и цены на проверку медицинских документов и проведения быстрых тестов.

Напомним, что Андрей Шевченко ранее объявил окончательную заявку команды на грядущий чемпионат Европы.