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Стал известен порядок доступа зрителей на матчи сборной Украины в Бухаресте

Поклонники национальной команды смогут попасть на стадион при определенных условиях.

фото getty images
фото getty images

Федерация футбола Румынии опубликовала порядок доступа посетителей на стадион Арена Национале во время футбольных матчей Евро-2020. Упомянутый порядок определяет, кто сможет присутствовать на трибунах с учетом действующего законодательства Румынии о проведении спортивных мероприятий в период пандемии.

Следующие категории лиц смогут присутствовать на матчах Евро-2020 на Арене Национале в Бухаресте:

А. Лица, вакцинированные против вируса SARS-CoV-2 и у которых прошло 10 дней с момента завершения полной схемы вакцинации;

В. Лица, имеющие отрицательный результат теста RT-PCR- не позднее чем за 72 часа до начала матча;

С. Лица, находящиеся в период между 15 и 90 днем ​​после подтверждения инфицирования SARS-CoV-2;

D. Лица, имеющие отрицательный результат быстрого теста на определение антигена, подтвержденный медицинским учреждением не позднее чем за 24 часа до начала матча.

Владельцы билетов на матчи Евро-2020 (пройдут на Арене Национале в г. Бухарест), которые попадают в вышеуказанные категории, должны доказать иммунизацию против COVID-19.

В связи с этим, они должны пройти следующие шаги, чтобы попасть на стадион:

Для лиц, являющихся обладателями билетов, которые подпадают под категории A, B или C:

- Владелец билетов прибывает в день, или накануне матча в один из аккредитованных в Бухаресте медицинских центров Евро-2020 с подтверждающими медицинскими документами румынской или английском языках.

- Заявитель оплачивает в кассе стоимость процедуры.

- Медицинский персонал проверяет документы и информирует волонтера Евро-2020, который присутствует на месте, что заявитель в порядке.

- Волонтер Евро-2020 прикрепляет заявителю к запястью браслет для доступа на стадион. Внимание: после снятия с руки браслета он больше не будет действительным для доступа на стадион!

- Болельщик отправляется на стадион. Доступ осуществляется на основе билета и браслета. Только один из этих элементов не является достаточным. Болельщик должен иметь при себе и удостоверение личности, с которым он забронировал билет.

- В случае выявления недействительности представленных документов, заявитель может начать процедуру быстрого тестирования в день матча, которая описана ниже, и таким образом попасть в категорию D.

Для лиц с билетами, которые попадают в категорию D:

- Владелец билета прибывает в один из аккредитованных медицинских центров Евро-2020 в Бухаресте.
Заявитель оплачивает в кассе стоимость процедуры.

- Медицинский персонал проверяет его с помощью быстрого антигенного теста и сообщает его результат, после необходимого периода ожидания.

- Медицинский персонал информирует волонтера Евро-2020, который присутствует на месте, что заявитель в порядке (имеет отрицательный результат теста).

- Волонтер Евро-2020 прикрепляет заявителю к запястью браслет для доступа на стадион. Внимание: после снятия с руки браслета он больше не будет действительным для доступа на стадион!

- Болельщик отправляется на стадион. Доступ осуществляется на основе билета и браслета. Только один из этих элементов не является достаточным. Болельщик должен иметь при себе также удостоверение личности, с которым он забронировал билет.

- Действительны только быстрые антигенные тесты, проведенные в соответствующем / аккредитованном медицинском центре. В случае установления положительного результата при быстром антигенном тесте, заявителю предоставляется браслет доступа на стадион.

- Медицинский персонал будет выполнять соответствующие процедуры, чтобы сообщить о фиксировании случае инфицирования COVID-19. Заявитель не сможет присутствовать на матче, и деньги за билет НЕ будут возвращены. Однако, он сможет передать билет другому болельщику.

Уточнение:

- Браслеты доступа отличаются от матча к матчу. Они имеют определенные элементы безопасности и надписи для каждого матча. Владельцы билетов должны пройти процедуру получения браслета доступа к каждой игре, если у них есть билеты на несколько матчей в Бухаресте. Браслеты не предоставляются для нескольких матчей одновременно.

- Любая вакцина против COVID-19, применение которой подтверждено медицинским сертификатом (справкой), считается действительной.

- Иммунизация путем прохождения через болезнь подтверждается медицинскими документами (положительный тест RT-PCR на дату диагноза, выписка из больницы или тест, подтверждающий наличие антител IgG, проведенный не более чем за 14 дней до этого) или путем проверки базы данных "Corona-forms", для которых прошло не менее 14 дней с даты подтверждения.

- Список аккредитованных медицинских центров EURO-2020 будет опубликован в ближайшее время. Медицинские центры будут находиться только в Бухаресте. Вместе со списком медицинских центров будут объявлены и цены на проверку медицинских документов и проведения быстрых тестов.

Напомним, что Андрей Шевченко ранее объявил окончательную заявку команды на грядущий чемпионат Европы.

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Швейцария ШВЦ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 0 0 0 0 0 0 0
Дания ДАН 0 0 0 0 0 0 0
Россия РОС 0 0 0 0 0 0 0
Финляндия ФИН 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 0 0 0 0 0 0 0
Нидерланды НИД 0 0 0 0 0 0 0
Северная Македония МАК 0 0 0 0 0 0 0
Украина УКР 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 0 0 0 0 0 0 0
Хорватия ХОР 0 0 0 0 0 0 0
Чехия ЧЕХ 0 0 0 0 0 0 0
Шотландия ШОТ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Испания ИСП 0 0 0 0 0 0 0
Польша ПОЛ 0 0 0 0 0 0 0
Словакия СВК 0 0 0 0 0 0 0
Швеция ШВЕ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Венгрия ВЕН 0 0 0 0 0 0 0
Германия ГЕР 0 0 0 0 0 0 0
Португалия ПОР 0 0 0 0 0 0 0
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