Сборная Испании довызовет четырех футболистов
Риск из-за коронавируса заставил испанцев принять меры.
Родриго Морено, getty images
Серхио Бускетс сдал положительный тест на коронавирус и заставил начать нервничать испанскую федерацию футбола и тренерский штаб.
Как сообщает Marca, было принято решение довызвать четырех футболистов, чтобы они смогли тренироваться со сборной и занять чье-то место в заявке на тот случай, если кто-то еще заболеет.
Речь идет о Родриго Морено из Лидса, Пабло Форналсе из Вест Хэма, Браисе Мендесе из Сельты и Карлосе Солере из Валенсии.
Напомним, что ранее сборная Испании приняла решение пройти вакцинацию перед приближающимся чемпионатом Европы.
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