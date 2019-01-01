Сборная Испании довызовет четырех футболистов

Риск из-за коронавируса заставил испанцев принять меры.

Родриго Морено, getty images

Серхио Бускетс сдал положительный тест на коронавирус и заставил начать нервничать испанскую федерацию футбола и тренерский штаб.

Как сообщает Marca, было принято решение довызвать четырех футболистов, чтобы они смогли тренироваться со сборной и занять чье-то место в заявке на тот случай, если кто-то еще заболеет.

Речь идет о Родриго Морено из Лидса, Пабло Форналсе из Вест Хэма, Браисе Мендесе из Сельты и Карлосе Солере из Валенсии.

Напомним, что ранее сборная Испании приняла решение пройти вакцинацию перед приближающимся чемпионатом Европы.