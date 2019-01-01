Милик пропустит Евро-2020 из-за травмы
Польский нападающий не сможет принять участие в турнире.
Аркадиуш Милик, getty images
Аркадиуш Милик не поможет национальной сборной Польши на приближающемся чемпионате Европы.
Как сообщает официальный сайт федерации футбола Польши, нападающий прибыл в расположение команды с травмой, но была надежда, что его удастся вылечить.
После двухнедельного цикла стало понятно, что Аркадиуш Милик не сумеет восстановиться к европейскому форуму.
Напомним, что в расширенном списке сборной Польши находятся следующие форварды: Давид Ковнацки, Роберт Левандовски, Кароль Швидерски, Якуб Шверчок.
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