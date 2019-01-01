Милик пропустит Евро-2020 из-за травмы

Польский нападающий не сможет принять участие в турнире.

Аркадиуш Милик, getty images

Аркадиуш Милик не поможет национальной сборной Польши на приближающемся чемпионате Европы.

Как сообщает официальный сайт федерации футбола Польши, нападающий прибыл в расположение команды с травмой, но была надежда, что его удастся вылечить.

После двухнедельного цикла стало понятно, что Аркадиуш Милик не сумеет восстановиться к европейскому форуму.

Напомним, что в расширенном списке сборной Польши находятся следующие форварды: Давид Ковнацки, Роберт Левандовски, Кароль Швидерски, Якуб Шверчок.