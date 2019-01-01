Де Лигт вернулся в общую группу сборной Нидерландов
Голландец быстро восстановился от повреждения паха.
Защитник Ювентуса и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт вернулся в общую группу национальной команды, сообщает AD.nl.
По информации источника, 21-летний футболист утром принял участие в начальной фазе тренировки "оранжевых", несмотря на то, что несколько дней назад он травмировал пах, из-за чего пропустил товарищеский матч против Грузии (3:0).
Ранее сообщалось, что из обоймы Франка де Бура из-за травмы выпал полузащитник Донни ван де Беек.
Напомним, сборная Нидерландов является соперником Украины на групповом этапе Евро-2020. Очный матч состоится 13 июня.
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