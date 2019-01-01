Испания молодежным составом легко обыграла Литву
Товарищеский поединок завершился разгромом литовцев.
Испания - Литва, getty images
Из-за заболевания Серхио Бускетса коронавирусом сборная Испании ушла на вынужденный карантин, а потому против Литвы играл молодежный состав.
Тем не менее, это не помешало испанцам показать свое превосходство над более скромным соперником.
Хозяева поля отправили в ворота сборной Литвы четыре безответных мяча — по два в каждом из таймов.
Испания — Литва 4:0
Голы: Гильямон, 3, Браим Диас, 24, Миранда, 53, Пуадо, 72
Напомним, что сборная Испании довызовет четырех футболистов в ближайшее время.
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