Испания молодежным составом легко обыграла Литву

Товарищеский поединок завершился разгромом литовцев.

Испания - Литва, getty images

Из-за заболевания Серхио Бускетса коронавирусом сборная Испании ушла на вынужденный карантин, а потому против Литвы играл молодежный состав.

Тем не менее, это не помешало испанцам показать свое превосходство над более скромным соперником.

Хозяева поля отправили в ворота сборной Литвы четыре безответных мяча — по два в каждом из таймов.

Испания — Литва 4:0

Голы: Гильямон, 3, Браим Диас, 24, Миранда, 53, Пуадо, 72

Напомним, что сборная Испании довызовет четырех футболистов в ближайшее время.