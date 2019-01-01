Дешам — о травме Бензема: На сегодняшний день нет особых проблем
Французский специалист не драматизирует.
Форвард сборной Франции Карим Бензема получил травму в товарищеском матче со сборной Болгарии.
Нападающий был заменен на 41-й минуте на Оливье Жиру. По информации французской прессы, у игрока проблемы с бедром. Также о повреждении француза высказался главный тренер национальной команды Дидье Дешам.
"В жизни бывают огорчения. У нас есть высококвалифицированный медицинский персонал. Врачи будут делать то, что нужно.
Мы не собираемся каждый день спрашивать у себя: "Как он, как он?" С каждым днем будет лучше. На сегодняшний день нет особых проблем. Есть непредсказуемость, но я не вижу ничего драматичного", — сказал специалист.
Ранее Дешам заявил, что был бы рад подписать новый контракт с командой.
Комментарии
11:06:2021
12:06:2021
13:06:2021
14:06:2021
16:06:2021
17:06:2021
18:06:2021
19:06:2021