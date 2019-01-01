Дешам — о травме Бензема: На сегодняшний день нет особых проблем

Французский специалист не драматизирует.

Дидье Дешам, getty images

Форвард сборной Франции Карим Бензема получил травму в товарищеском матче со сборной Болгарии.

Нападающий был заменен на 41-й минуте на Оливье Жиру. По информации французской прессы, у игрока проблемы с бедром. Также о повреждении француза высказался главный тренер национальной команды Дидье Дешам.

"В жизни бывают огорчения. У нас есть высококвалифицированный медицинский персонал. Врачи будут делать то, что нужно.

Мы не собираемся каждый день спрашивать у себя: "Как он, как он?" С каждым днем будет лучше. На сегодняшний день нет особых проблем. Есть непредсказуемость, но я не вижу ничего драматичного", — сказал специалист.

Ранее Дешам заявил, что был бы рад подписать новый контракт с командой.