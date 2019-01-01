Пятов — о конкуренции вратарей: Выбор будет делать Андрей Николаевич

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов дал свой комментарий на пресс-конференции.

Андрей Пятов, уаф

Пятов поведал, что все игроки готовы к континентальному первенству.

"Как самый старший в команде, могу говорить за вратарей — все готовы на 100 процентов готовы психологически, физически и ментально. Выбор будет делать Андрей Николаевич. По партнерам могу сказать, что все ждут старта. Все готовы, но все нужно показывать на футбольном поле", — сказал Пятов.

На Евро-2020 за место в старте сборной Украины претендуют три игрока — Андрей Пятов, Георгий Бущан и Анатолий Трубин.

Ранее на вопросы журналистов ответил тренер сборной Андрей Шевченко.