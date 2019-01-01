Пятов — о конкуренции вратарей: Выбор будет делать Андрей Николаевич
Голкипер сборной Украины Андрей Пятов дал свой комментарий на пресс-конференции.
Андрей Пятов, уаф
Пятов поведал, что все игроки готовы к континентальному первенству.
"Как самый старший в команде, могу говорить за вратарей — все готовы на 100 процентов готовы психологически, физически и ментально. Выбор будет делать Андрей Николаевич. По партнерам могу сказать, что все ждут старта. Все готовы, но все нужно показывать на футбольном поле", — сказал Пятов.
На Евро-2020 за место в старте сборной Украины претендуют три игрока — Андрей Пятов, Георгий Бущан и Анатолий Трубин.
Ранее на вопросы журналистов ответил тренер сборной Андрей Шевченко.
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