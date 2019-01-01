Бензема вернется к тренировкам через 2-3 дня
Французский нападающий сможет поехать на чемпионат Европы.
Карим Безема, getty images
Карим Бензема не смог продолжить товарищеский поединок против Болгарии из-за повреждения, которое получил в конце первой половины игры.
На скамье запасных нападающему оказывали помощь, а он закрыл рукой лицо, что намекала на довольно серьезную травму.
Тем не менее, как сообщает RMC Sport, Карим Бензема сможет вернуться к тренировкам уже через 2-3 дня.
Напомним, что раньше тяжесть повреждения французского нападающего прокомментировал главный тренер сборной Дидье Дешам.
Комментарии
Загрузка...
11:06:2021
12:06:2021
13:06:2021
14:06:2021
16:06:2021
17:06:2021
18:06:2021
19:06:2021