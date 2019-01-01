Бензема вернется к тренировкам через 2-3 дня

Французский нападающий сможет поехать на чемпионат Европы.

Карим Безема, getty images

Карим Бензема не смог продолжить товарищеский поединок против Болгарии из-за повреждения, которое получил в конце первой половины игры.

На скамье запасных нападающему оказывали помощь, а он закрыл рукой лицо, что намекала на довольно серьезную травму.

Тем не менее, как сообщает RMC Sport, Карим Бензема сможет вернуться к тренировкам уже через 2-3 дня.

Напомним, что раньше тяжесть повреждения французского нападающего прокомментировал главный тренер сборной Дидье Дешам.