Ловрен — о сборной Хорватии на Евро-2020: Нас считают темной лошадкой, и это лучший способ добиться триумфа

Экс-игрок Ливерпуля высказался о предстоящем турнире.

Деян Ловрен, getty images

Защитник Зенита и сборной Хорватии Деян Ловрен поделился мыслями о своей национальной команде в преддверии Евро-2020.

"Сборной нравится, что нас считают темной лошадкой и никто на нас не ставит, говоря о претендентах на победу. Мне кажется, это лучший способ добиться триумфа.

В последние два-три года мы сменили много игроков, но я думаю, что молодое поколение понимает, что без упорной работы за цвета нашей сборной многого не добьешься. Хорошее выступление на крупном международном турнире зависит от мелких деталей. Именно они и помогли нам в 2018 году на чемпионате мира дойти до финала.

Важно как будет развиваться атмосфера, что будет после первого матча, что произойдёт во второй встрече. Так что давайте плыть по волне и наслаждаться этим приключением со сборной", — сказал хорват.

Напомним, что сборная Хорватии на Евро-2020 попала в группу D, которую ранее представлял Football.ua.

Национальная команда Хорватии стартует на чемпионате Европы-2020 матчем против сборной Англии в Лодноне 13 июня.