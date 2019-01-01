Сборная Италии направила в УЕФА запрос о замене в заявке Пеллегрини на Кастровилли
Хавбек Фиорентины прибудет в расположение национальной команды за день до поединка с Турцией.
Лоренцо Пеллегрини, getty images
Сборная Италии намерена произвести замену в заявке национальной команды на Евро-2020, об этом сообщает Федерация футбола страны.
Команду Роберто Манчини покинет полузащитник Ромы Лоренцо Пеллегрини, получивший повреждение на тренировке. Вместо него к сборной Италии должен присоединиться хавбек Фиорентины Гаэтано Кастровилли.
Напомним, что чемпионат Европы-2020 открывают национальные команды Турции и Италии. Поединок состоится завтра, 11 июня, в Риме на Стадио Олимпико.
Напомним, что сборная Италии впервые в истории выиграла 8 сухих матчей подряд.
Комментарии
Загрузка...
11:06:2021
12:06:2021
13:06:2021
14:06:2021
16:06:2021
17:06:2021
18:06:2021
19:06:2021