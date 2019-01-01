Гризманн пропустил тренировку сборной Франции

Нападающий не смог принять участие в занятии из-за повреждение.

Антуан Гризманн, getty images

Сборная Франции продолжает подготовку к чемпионату Европы, где ее уже на групповой стадии ждут Португалия, Германия и Венгрия.

Сегодняшнее тренировочное занятие пропустил нападающий Антуан Гризманн, сообщает журналист Жульен Мейна.

Источник утверждает, что у Гризманна повреждение икроножной мышцы левой ноги, которое он получил в игре с Болгарией.

Напомним, что также после травмы, которая была получена в матче против Болгарии, в общей группе не тренировался в общей группе Карим Бензема.