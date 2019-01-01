Гризманн пропустил тренировку сборной Франции
Нападающий не смог принять участие в занятии из-за повреждение.
Антуан Гризманн, getty images
Сборная Франции продолжает подготовку к чемпионату Европы, где ее уже на групповой стадии ждут Португалия, Германия и Венгрия.
Сегодняшнее тренировочное занятие пропустил нападающий Антуан Гризманн, сообщает журналист Жульен Мейна.
Источник утверждает, что у Гризманна повреждение икроножной мышцы левой ноги, которое он получил в игре с Болгарией.
Напомним, что также после травмы, которая была получена в матче против Болгарии, в общей группе не тренировался в общей группе Карим Бензема.
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