Кьеллини: Немного странное ощущение, поскольку предстоящий матч — первый во всем турнире
Центральный защитник сборной Италии дал комментарий перед матчем с Турцией.
Сборная Италии сыграет против национальной команды Турции в рамках первого поединка чемпионата Европы-2020.
Джорджо Кьеллини заверил, что команда хорошо подготовилась, а также выразил желание отблагодарить болельщиков за поддержку.
"Мы готовы. Подготовились так хорошо, насколько это возможно. Завтрашний матч это подтвердит или опровергнет. На предстоящем пути будут встречаться и сложности. Будет непросто, но мы готовы начинать.
Вы даже представить себе не можете, насколько много людей просят нас подарить им радость и счастье, после того как они были разочарованы нашим вылетом из квалификации на чемпионат мира-2018. Думаю, болельщики верят в эту группу игроков, собранных под знаменами сборной. Будем делать все для того, чтобы отплатить им добром.
Немного странное ощущение, поскольку предстоящий матч — первый во всем турнире. Думаю, то же чувствуют и турки. Но в любом случае будет очень волнительный и прекрасный вечер. Мы отлично потренировались, а теперь моментами можно немного и подурачиться — это должно помочь на пути к чемпионскому титулу", — приводит слова Кьеллини официальный сайт УЕФА.
Напомним, что на ранее главный тренер сборной Италии Роберто Манчини выразил уверенность, что его команда дойдет до полуфинала.
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