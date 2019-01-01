Кьеллини: Немного странное ощущение, поскольку предстоящий матч — первый во всем турнире

Центральный защитник сборной Италии дал комментарий перед матчем с Турцией.

Джорджо Кьеллини, getty images

Сборная Италии сыграет против национальной команды Турции в рамках первого поединка чемпионата Европы-2020.

Джорджо Кьеллини заверил, что команда хорошо подготовилась, а также выразил желание отблагодарить болельщиков за поддержку.

"Мы готовы. Подготовились так хорошо, насколько это возможно. Завтрашний матч это подтвердит или опровергнет. На предстоящем пути будут встречаться и сложности. Будет непросто, но мы готовы начинать.

Вы даже представить себе не можете, насколько много людей просят нас подарить им радость и счастье, после того как они были разочарованы нашим вылетом из квалификации на чемпионат мира-2018. Думаю, болельщики верят в эту группу игроков, собранных под знаменами сборной. Будем делать все для того, чтобы отплатить им добром.

Немного странное ощущение, поскольку предстоящий матч — первый во всем турнире. Думаю, то же чувствуют и турки. Но в любом случае будет очень волнительный и прекрасный вечер. Мы отлично потренировались, а теперь моментами можно немного и подурачиться — это должно помочь на пути к чемпионскому титулу", — приводит слова Кьеллини официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на ранее главный тренер сборной Италии Роберто Манчини выразил уверенность, что его команда дойдет до полуфинала.