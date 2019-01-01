Гюнеш: Очень уважаю Италию, но Турция приехала за победой
Главный тренер турецкой сборной дал комментарий перед матчем.
Сборная Турции сыграет против национальной команды Италии в рамках первого поединка чемпионата Европы-2020.
Главный тренер турецкой команды с большим уважением относится к итальянцам, но хочет добиться победы.
"Для нас огромная честь играть в матче-открытии такого турнира. Италия — классная команда, которую я очень уважаю. Наша сборная впервые играет в матче-открытии, а для всех, кроме трех моих футболистов, это первый Евро в карьере. Манчини хорошо знает турецкий футбол, поскольку работал в Галатасарае. Он собрал под итальянскими знаменами отличную команду, но мы приехали сюда за победой.
В каждом турнире самыми важными являются первый и последний матчи. Если мы проиграем сейчас, то все в группе для нас максимально усложнится. Тогда в Баку [против Уэльса] нам придется наверстывать упущенное.
В 2002 году мы приехали на чемпионат мира с футболистами, у которых не было опыта выступления в финальных турнирах, и хорошо себя проявили. Здесь может получиться подобное. В лагере команды сейчас царит похожее настроение. Здесь мы все заодно", — приводит слова Гюнеша официальный сайт УЕФА.
Напомним, что ранее главный тренер сборной Италии Роберто Манчини выразил уверенность, что его команда дойдет до полуфинала.
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