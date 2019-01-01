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Гюнеш: Очень уважаю Италию, но Турция приехала за победой

Главный тренер турецкой сборной дал комментарий перед матчем.

Шенол Гюнеш, getty images
Шенол Гюнеш, getty images

Сборная Турции сыграет против национальной команды Италии в рамках первого поединка чемпионата Европы-2020.

Главный тренер турецкой команды с большим уважением относится к итальянцам, но хочет добиться победы.

"Для нас огромная честь играть в матче-открытии такого турнира. Италия — классная команда, которую я очень уважаю. Наша сборная впервые играет в матче-открытии, а для всех, кроме трех моих футболистов, это первый Евро в карьере. Манчини хорошо знает турецкий футбол, поскольку работал в Галатасарае.  Он собрал под итальянскими знаменами отличную команду, но мы приехали сюда за победой. 

В каждом турнире самыми важными являются первый и последний матчи. Если мы проиграем сейчас, то все в группе для нас максимально усложнится. Тогда в Баку [против Уэльса] нам придется наверстывать упущенное. 

В 2002 году мы приехали на чемпионат мира с футболистами, у которых не было опыта выступления в финальных турнирах, и хорошо себя проявили. Здесь может получиться подобное. В лагере команды сейчас царит похожее настроение. Здесь мы все заодно", — приводит слова Гюнеша официальный сайт УЕФА. 

Напомним, что ранее главный тренер сборной Италии Роберто Манчини выразил уверенность, что его команда дойдет до полуфинала.

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Швейцария ШВЦ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 0 0 0 0 0 0 0
Дания ДАН 0 0 0 0 0 0 0
Россия РОС 0 0 0 0 0 0 0
Финляндия ФИН 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 0 0 0 0 0 0 0
Нидерланды НИД 0 0 0 0 0 0 0
Северная Македония МАК 0 0 0 0 0 0 0
Украина УКР 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 0 0 0 0 0 0 0
Хорватия ХОР 0 0 0 0 0 0 0
Чехия ЧЕХ 0 0 0 0 0 0 0
Шотландия ШОТ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Испания ИСП 0 0 0 0 0 0 0
Польша ПОЛ 0 0 0 0 0 0 0
Словакия СВК 0 0 0 0 0 0 0
Швеция ШВЕ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Венгрия ВЕН 0 0 0 0 0 0 0
Германия ГЕР 0 0 0 0 0 0 0
Португалия ПОР 0 0 0 0 0 0 0
Франция ФРА 0 0 0 0 0 0 0