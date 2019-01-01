Чалханоглу: С нетерпением жду встречи на поле с одноклубниками из Милана

Турецкий полузащитник ждет встречи с Доннаруммой.

Хакан Чалханоглу, getty images

Сборная Турции сыграет против национальной команды Италии в рамках первого поединка чемпионата Европы-2020.

Хакан Чалханоглу выразил желание сразиться против одноклубников из Милана, но Роберто Манчини вызывал лишь Джанлуиджи Доннарумму, который покинет команду в конце этого месяца.

"Это особый матч для нашей команды и для меня лично, поскольку он пройдет в Италии. С нетерпением жду встречи на поле с одноклубниками из Милана. Первый матч всегда особенный.

Постараемся показать на поле все, что умеем. У Италии — хорошие игроки, хороший тренер, но то же есть и у нас. Думаю, получится отменный матч. Хотим показать свое мастерство и победить. Я бы встретился с Италией еще разок, в финале. Конечно! Но уже сюда попасть было непросто, а теперь хотим задержаться здесь подольше", — приводит слова Чалханоглу официальный сайт УЕФА.

Напомним, что ранее главный тренер сборной Италии Роберто Манчини выразил уверенность, что его команда дойдет до полуфинала.