Турция — Италия 0:3 Видео голов и обзор матча
Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Европы.
Завершился первый поединок Евро-2020, в котором сборная Италии одержала разгромную победу над Турцией в квартете А.
Подопечные Роберто Манчини отправили в ворота соперника три безответных мяча (первый из которых — автогол турецкого защитника Мериха Демирала), чего оказалось более чем достаточно для того, чтобы гарантировать себе победу.
Видео голов и обзор матча:
Турция — Италия 0:3
Голы: Демирал, 53 (авт.), Иммобиле, 66, Инсинье, 79
Турция: Чакыр — Челик, Демирал, Сеюнджю, Мераш — Йокушлу (Кахведжи, 65) — Караман (Дервишоглу, 77), Языджы (Ундер, 46), Туфан (Айхан, 65), Чалханоглу — Йылмаз.
Италия: Доннарумма — Флоренци (Ди Лоренцо, 46), Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола — Барелла, Жоржиньо, Локателли (Кристанте, 74) — Берарди (Бернардески, 85), Иммобиле (Белотти, 81), Инсинье (Кьеза, 81).
Предупреждения: Сеюнджю, Дервишоглу
Комментарии
12:06:2021
13:06:2021
14:06:2021
15:06:2021
15:06:2021
16:06:2021
17:06:2021
18:06:2021
19:06:2021
20:06:2021
20:06:2021
21:06:2021
21:06:2021
22:06:2021
22:06:2021
23:06:2021
23:06:2021
11:06:2021