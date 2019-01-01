Уэльс — Швейцария 1:1 Видео голов и обзор матча
Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Европы.
В поединке первого тура группового этапа Евро-2020 сборные Уэльса и Швейцарии разошлись боевым миром.
После безголевой первой половины встречи командам удалось забить по одному мячу во втором тайме, однако сильнейшего выявить в конечном итоге не удалось
Финальный свисток зафиксировал ничейный результат — 1:1.
Видео голов и обзор матча:
Уэльс — Швейцария 1:1
Голы: Мур, 74 — Эмболо, 49
Уэльс: Уорд — К. Робертс, Родон, Дэвис, Мефам — Моррелл, Аллен, Рэмси (Ампаду, 90+3) — Бэйл, Мур, Джеймс (Брукс, 75).
Швейцария: Зоммер — Аканжи, Элведи, Шер — Мбабу, Джака, Фройлер, Родригес — Шакири (Закария, 66) — Эмболо, Сеферович (Гавранович, 84).
Предупреждения: Мур — Шер, Мбабу
Комментарии
13:06:2021
14:06:2021
16:06:2021
17:06:2021
18:06:2021
19:06:2021
12:06:2021
11:06:2021