Сборная Нидерландов не будет вставать на колени перед матчами Евро-2020
Капитан "оранжевых" объяснил решение со стороны игроков национальной команды.
Капитан и полузащитник сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум заявил, что игроки его национальной команды не будут преклонять колено перед матчами Евро-2020.
"Мы решили этого не делать. Во-первых, потому что мы не делали этого в предыдущих матчах в сборной, но также потому, что мы уже много делаем против расизма.
Многие игроки не делают этого. Игроки, которые играют в Англии преклоняли колено, а остальные — нет. Мы не говорим, что делаем достаточно, потому что действия будут недостаточными до тех пор, пока расизм не исчезнет, но мы не будем вставать на колено", — приводит слова Вейналдума De Telegraaf.
Ранее сообщалось, что из-за травмы стартовый матч на Евро-2020 пропустит защитник "оранжевых" Маттейс де Лигт.
Напомним, первый матч сборная Нидерландов проведет против Украины. Игра состоится 13 июня в 22:00 по киевскому времени.
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