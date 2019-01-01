Сборная Нидерландов не будет вставать на колени перед матчами Евро-2020

Капитан "оранжевых" объяснил решение со стороны игроков национальной команды.

Жоржиньо Вейналдум, Getty Images

Капитан и полузащитник сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум заявил, что игроки его национальной команды не будут преклонять колено перед матчами Евро-2020.

"Мы решили этого не делать. Во-первых, потому что мы не делали этого в предыдущих матчах в сборной, но также потому, что мы уже много делаем против расизма.

Многие игроки не делают этого. Игроки, которые играют в Англии преклоняли колено, а остальные — нет. Мы не говорим, что делаем достаточно, потому что действия будут недостаточными до тех пор, пока расизм не исчезнет, но мы не будем вставать на колено", — приводит слова Вейналдума De Telegraaf.

Ранее сообщалось, что из-за травмы стартовый матч на Евро-2020 пропустит защитник "оранжевых" Маттейс де Лигт.

Напомним, первый матч сборная Нидерландов проведет против Украины. Игра состоится 13 июня в 22:00 по киевскому времени.