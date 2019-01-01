Бельгия — Россия: видео голов и обзор матча
Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Европы.
Бельгия - Россия, Getty Images
В настоящее время проходит поединок стартового тура Евро-2020, в котором сборная Бельгии в Санкт-Петербурге встречается с национальной командой России.
Счет в матче был открыт на 10-й минуте, когда Лукаку воспользовался ошибкой защитника и пробил точно в угол ворот с пределов штрафной. Затем на 33-й минуте Менье удачно сыграл на добивании и удвоил преимущество бельгийцев.
Обзор первого тайма:
На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Бельгия — Россия.
Комментарии
Загрузка...
12:06:2021
13:06:2021
14:06:2021
15:06:2021
15:06:2021
16:06:2021
17:06:2021
18:06:2021
19:06:2021
20:06:2021
20:06:2021
21:06:2021
21:06:2021
22:06:2021
22:06:2021
23:06:2021
23:06:2021
12:06:2021
12:06:2021
11:06:2021