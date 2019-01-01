Дания — Финляндия 0:1 Видео гола и обзор матча
Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Европы.
Несмотря на шокирующий момент с Кристианом Эриксеном, который неожиданно потерял сознание и упал на газон в концовке первого тайма, поединок между Данией и Финляндией на Евро-2020 все-таки решили доиграть в этот же день.
Победителем из данного противостояния вышли финны благодаря единственному голу в исполнении Похьянпало. Эта победа пришлась на дебютный поединок сборной Финляндии в рамках чемпионата Европы.
Обзор матча:
Дания — Финляндия 0:1
Гол: Похьянпало, 60
На 74-й минуте Пьер-Эмиль Хойбьерг (Дания) не забил пенальти (вратарь).
Дания: Шмайхель — Васс (Ларсен, 76), Кьер (Вестергор, 63), Кристенсен, Мехле — Эриксен (М. Йенсен, 43), Хойбьерг, Дилейни (Корнелиус, 76) — Поульсен, Винн (Сков-Ольсен, 63), Брайтвейт.
Финляндия: Градецки — Райтала, Тойвио, Араюури, О’Шонесси, Уронен — Лод, Спарв (Шуллер, 76), Камара — Похьянпало (Форсс, 84), Пукки (Кауко, 77).
Предупреждения: Лод, Спарв.
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