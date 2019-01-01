Эриксен пообщался с партнерами по сборной Дании из больницы

После разговора с Кристианом футболисты приняли решение продолжить матч Евро-2020.

Getty Images

Директор датского футбольного союза Петер Меллер поделился подробностями о состоянии здоровья полузащитника национальной команды и миланского Интера Кристиана Эриксена.

"Мы все видели, как Кристиан рухнул на газон, после чего ему помогли, сделав искусственное дыхание. К счастью, он "вернулся" перед тем, как покинуть стадион. Игроки сборной пообщались с Кристианом и приняли решение продолжить матч", — приводит слова Меллера DanishFooty.

В концовке первого тайма матча стартового тура Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии, Эриксен потерял сознание и рухнул на газон. После этого медики провели длительные реанимационные процедуры, прежде чем унести футболиста с поля на носилках.

Спустя два часа было принято решение доиграть матч, который завершился минимальной победой "суоми" со счетом 1:0.

Видеообзор матча Дания — Финляндия доступен на Football.ua.