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Цыганков не сыграет против Нидерландов

Тренерский штаб сборной Украины не хочет рисковать здоровьем вингера киевского Динамо.

Виктор Цыганков, Getty Images
Виктор Цыганков, Getty Images

Вингер киевского Динамо и сборной Украины Виктор Цыганков не сможет помочь своей национальной команде в матче стартового тура Евро-2020 против Нидерландов.

Напомним, 23-летний украинец накануне старта чемпионата Европы получил повреждение, из-за чего тренировался индивидуально.

"Это невозможно. Виктор только приступил к тренировкам, он не готов. Мы не будем рисковать нашим игроком ради одного матча. Нужно подождать и посмотреть как будет вести себя его колено на тренировках", — приводит слова главного тренера "сине-желтых" Андрея Шевченко ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, матч Нидерланды — Украина состоится в воскресенье, 13 июня, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями матча вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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Турция ТУР 1 0 0 1 0 3 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 1 1 0 0 3 0 3
Финляндия ФИН 1 1 0 0 1 0 3
Дания ДАН 1 0 0 1 0 1 0
Россия РОС 1 0 0 1 0 3 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 0 0 0 0 0 0 0
Нидерланды НИД 0 0 0 0 0 0 0
Северная Македония МАК 0 0 0 0 0 0 0
Украина УКР 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 0 0 0 0 0 0 0
Хорватия ХОР 0 0 0 0 0 0 0
Чехия ЧЕХ 0 0 0 0 0 0 0
Шотландия ШОТ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Испания ИСП 0 0 0 0 0 0 0
Польша ПОЛ 0 0 0 0 0 0 0
Словакия СВК 0 0 0 0 0 0 0
Швеция ШВЕ 0 0 0 0 0 0 0
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