Цыганков не сыграет против Нидерландов

Тренерский штаб сборной Украины не хочет рисковать здоровьем вингера киевского Динамо.

Виктор Цыганков, Getty Images

Вингер киевского Динамо и сборной Украины Виктор Цыганков не сможет помочь своей национальной команде в матче стартового тура Евро-2020 против Нидерландов.

Напомним, 23-летний украинец накануне старта чемпионата Европы получил повреждение, из-за чего тренировался индивидуально.

"Это невозможно. Виктор только приступил к тренировкам, он не готов. Мы не будем рисковать нашим игроком ради одного матча. Нужно подождать и посмотреть как будет вести себя его колено на тренировках", — приводит слова главного тренера "сине-желтых" Андрея Шевченко ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, матч Нидерланды — Украина состоится в воскресенье, 13 июня, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями матча вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.