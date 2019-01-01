Менье — первый, кто забил на Евро в первом тайме после выхода на замену

Игрок "шмелей" отметился историческим достижением.

Тома Менье, getty images

Защитник сборной Бельгии Тома Менье отметился голом в матче против национальной команды России на Евро-2020.

На поле он появился на 27 минуте после замены травмированного Тимоти Кастаня, а еще уже через 7 минут открыл счет в поединке.

Таким образом, по информации Gracenote Live, Менье стал первым футболистом в истории, забившим на Евро в первом тайме после выхода на замену.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Бельгия — Россия.