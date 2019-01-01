Кейн: Нам более чем по силам одолеть сборную Хорватии

Форвард Тоттенхэма поделился мыслями о предстоящей встрече.

Харри Кейн, getty images

Нападающий сборной Англии Харри Кейн высказался в преддверии поединка с Хорватией — первого матча своей национальной команды на Евро-2020.

"Разумеется, если начнем турнир с победы, это обеспечит нам хорошие позиции перед игрой с Шотландией. И все же это продолжительный турнир и одним матчем его не выиграть. Надо набраться терпения, гнуть свою линию.

Думаю, мы достаточны сильны, чтобы выйти из группы. Хорватия — прекрасная сборная с богатым опытом. У нее много фантастических футболистов, которые играют в ведущих клубах и топовых матчах. Одолеть такую команду сложно, но мы считаем, что нам это более чем по силам, если выполним все то, над чем работали в атаке, обороне и при стандартных положениях" — сказал капитан "трех львов".

Сборные Англии и Хорватии сыграют сегодня, 13 июня, в Лондоне. Стартовый свисток — в 16:00 по киевскому времени.