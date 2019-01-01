Далич: У нас сильная команда, и мы никого не боимся
Хорватский специалист высказался в преддверии первого поединка своей команды на чемпионате Европы.
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о предстоящем матче первого тура Евро-2020 против Англии.
"Я выберу лучший состав из всех возможных. У нас сильная команда, и мы никого не боимся. Да, сборная Англии очень быстрая, агрессивно действует в атаке, это топ-команда.
Мы должны показать надежную игру у своих ворот, но также следует дорожить мячом и пытаться контратаковать. Если мы будем только обороняться, то мы обречены", – сказал специалист.
Матч Англия – Хорватия стартует сегодня, 13 июня, в 16:00 по киевскому времени. Вашему вниманию анонс данного поединка.
Комментарии
13:06:2021
14:06:2021
16:06:2021
17:06:2021
18:06:2021
19:06:2021
12:06:2021
11:06:2021