Далич: У нас сильная команда, и мы никого не боимся

Хорватский специалист высказался в преддверии первого поединка своей команды на чемпионате Европы.

Златко Далич, getty images

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о предстоящем матче первого тура Евро-2020 против Англии.

"Я выберу лучший состав из всех возможных. У нас сильная команда, и мы никого не боимся. Да, сборная Англии очень быстрая, агрессивно действует в атаке, это топ-команда.

Мы должны показать надежную игру у своих ворот, но также следует дорожить мячом и пытаться контратаковать. Если мы будем только обороняться, то мы обречены", – сказал специалист.

Матч Англия – Хорватия стартует сегодня, 13 июня, в 16:00 по киевскому времени. Вашему вниманию анонс данного поединка.