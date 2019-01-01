Далот заменит Канселу в сборной Португалии из-за коронавируса у защитника Манчестер Сити
Игрок "россонери" вскоре присоединится к национальной команде.
Жоау Канселу, getty images
Защитник сборной Португалии и Манчестер Сити Жоау Канселу заразился коронавирусом.
После сдачи положительного ПЦР-теста 27-летнего футболиста в национальной команды заменит защитник Милана Диогу Далот.
Вчера, 12 июня, все игроки сборной Португалии сдали тесты на коронавирус. Канселу — единственный, кто получил положительный результат.
Команда Фернанду Сантуша стартует на Евро-2020 во вторник, 15 июня, матче против Венгрии. Начало поединка — в 19:00 по киевскому времени.
Ранее лидер португальской команды Криштиану Роналду высказался о предстоящем старте чемпионата Европы.
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