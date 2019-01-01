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Далот заменит Канселу в сборной Португалии из-за коронавируса у защитника Манчестер Сити

Игрок "россонери" вскоре присоединится к национальной команде.

Жоау Канселу, getty images
Жоау Канселу, getty images

Защитник сборной Португалии и Манчестер Сити Жоау Канселу заразился коронавирусом.

После сдачи положительного ПЦР-теста 27-летнего футболиста в национальной команды заменит защитник Милана Диогу Далот.

Вчера, 12 июня, все игроки сборной Португалии сдали тесты на коронавирус. Канселу — единственный, кто получил положительный результат.

Команда Фернанду Сантуша стартует на Евро-2020 во вторник, 15 июня, матче против Венгрии. Начало поединка — в 19:00 по киевскому времени.

Ранее лидер португальской команды Криштиану Роналду высказался о предстоящем старте чемпионата Европы.

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Россия РОС 1 0 0 1 0 3 0
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Шотландия ШОТ 0 0 0 0 0 0 0
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Словакия СВК 0 0 0 0 0 0 0
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Германия ГЕР 0 0 0 0 0 0 0
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