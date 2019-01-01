Украина сыграет с Нидерландами в обновленном синем комплекте формы
"Сине-желтые" определились с цветом формы на предстоящий поединок.
Форма сборной Украины, FAcebook Андрея Павелко
Уже сегодня, 13 июня, сборная Украины стартует на Евро-2020 матче против национальной команды Нидерландов.
Команда Андрея Шевченко выйдет на матч в обновленном комплекте синей формы. Подопечные Франка де Бура сыграют в привычных оранжевых цветах.
Поединок Нидерланды — Украина состоится в Амстердаме на стадионе Йохан Кройфф Арене. Стартовый свисток — в 22:00 по киевскому времени.
Ранее стала известна заявка украинской сборной на предстоящий поединок.
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