Триппьер: Мы знаем, на что способны как индивидуально, так и в командном плане, но есть и другие сборные
Футболист Атлетико высказался о своей национальной команде в преддверии первой игры на чемпионате Европы.
Защитник сборной Англии Киран Триппьер поделился мыслями накануне первого поединка своей сборной на Евро-2020.
"Я чувствую, что как команда мы никого не боимся. Мы знаем, на что способны как индивидуально, так и в командном плане. Но есть другие фантастические сборные – Франция, Германия, Испания, Нидерланды, Италия.
Знаем, что предстоит сложный турнир, но нам нужно сосредоточиться на себе. У нас есть и опыт, и молодость и, надеюсь, это поможет нам добиться многого", – сказал англичанин.
Сборные Англии и Хорватии сыграют сегодня, 13 июня, в Лондоне. Стартовый свисток — в 16:00 по киевскому времени.
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