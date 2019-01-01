Триппьер: Мы знаем, на что способны как индивидуально, так и в командном плане, но есть и другие сборные

Футболист Атлетико высказался о своей национальной команде в преддверии первой игры на чемпионате Европы.

Киран Триппьер, getty images

Защитник сборной Англии Киран Триппьер поделился мыслями накануне первого поединка своей сборной на Евро-2020.

"Я чувствую, что как команда мы никого не боимся. Мы знаем, на что способны как индивидуально, так и в командном плане. Но есть другие фантастические сборные – Франция, Германия, Испания, Нидерланды, Италия.

Знаем, что предстоит сложный турнир, но нам нужно сосредоточиться на себе. У нас есть и опыт, и молодость и, надеюсь, это поможет нам добиться многого", – сказал англичанин.

Сборные Англии и Хорватии сыграют сегодня, 13 июня, в Лондоне. Стартовый свисток — в 16:00 по киевскому времени.