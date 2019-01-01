Бущан — о матче с Нидерландами: Конечно же, положительный результат для нас — это только победа
Вратарь украинской национальной команды поделился мыслями о предстоящей встрече.
Голкипер сборной Украины Георгий Бущан высказался накануне поединка первого тура Евро-2020 против Нидерландов.
"Нам нужно показать свою лучшую игру. Все в большом предвкушении старта на турнире. У нас очень сплоченная команда. Мы сильны своим духом и всегда поддерживаем друг друга.
Мы не будем отходить от своей игры, неважно против какого соперника мы играем. Конечно же, положительный результат для нас – это только победа", – сказал вратарь.
Напомним, что команды Андрея Шевченко и Франка де Бура сыграют сегодня, 13 июня, в Амстердаме. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени.
Ранее стала известная заявка сборной Украины на предстоящий поединок.
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