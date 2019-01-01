Малиновский: Сборная Нидерландов — сложный соперник, но мы готовы к матчу

Хавбек украинской национальной команды поделился мыслями о предстоящей встрече.

Руслан Малиновский, getty images

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский высказался накануне поединка первого тура Евро-2020 против Нидерландов.

"У них очень хорошие игроки впереди и в центре поля. Они выступают за топ-клубы. Если мы будем давать им свободные зоны, у нас будет очень много проблем. Это лишь первый из трех матчей в группе. Конечно, мы хотим набирать очки, но это не решающий матч. Поэтому нам нужно подойти к этой игре с холодной головой и действовать раскрепощенно.

Нам нужна максимальна концентрация в первые 20 минут, нужно постараться не пропустить. Тогда мы сможем войти в игру и показать свой футбол. Играть с нидерландцами в открытый футбол – не лучшая идея. У нас есть кое-какие заготовки, но посмотрим, как они будут работать.

Мы хорошо подготовились. Сборная Нидерландов – сложный соперник, но мы готовы к матчу. Они играют дома, поэтому будут давить с первых минут. Нам нужно сохранять концентрацию и компактность. Главное – хорошо отыграть в обороне", – сказал хавбек.

Напомним, что команды Андрея Шевченко и Франка де Бура сыграют сегодня, 13 июня, в Амстердаме. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени.

Ранее стало известно, что Украина сыграет с Нидерландами в обновленном синем комплекте формы.