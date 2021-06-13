Врач сборной Дании: Эриксен стабилен. Его тесты в порядке

Мортен Боэсен рассказал о состоянии полузащитника Интера.

Кристиан Эриксен, Getty Images

Врач сборной Дании Мортен Боэсен прокомментировал состояние полузащитника миланского Интера Кристиана Эриксена, который вчера потерял сознание во время матча с Финляндией (0:1).

"Я разговаривал с Кристианом несколько раз в течение дня, и он остается в стабильном состоянии. Он бодрствует, отвечает должным образом и четко, его сердце снова бьется. В сложившихся обстоятельствах все в порядке.

Кристиан в течение всего дня контактировал с игроками. Он все еще должен находиться в больнице для дальнейших тестов и наблюдения, но тесты, которые были сделаны до сих пор, в порядке", — приводит слова Боэсена Sport.tv2.dk.

Также Боэсен подтвердил во время пресс-конференции, что Эриксен перенес остановку сердца и заявил, что врачи оперативно среагировали на ситуацию и восстановили его работу с помощью дефибриллятора.

Напомним, Эриксен был признан лучшим игроком матча Дания — Финляндия.