Эриксен признан лучшим игроком матча Дания — Финляндия

Матч стартового тура чемпионата Европы едва не закончился трагедией.

Кристиан Эриксен (справа), Getty Images

Сегодня, 12 июня, прошла встреча стартового тура Евро-2020, в котором сборная Финляндии минимально обыграла Данию со счетом 1:0.

Матч был прерван в концовке первого тайма на два часа из-за мрачного эпизода, который едва не закончился трагедией. Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание и упал на газон.

На поле сразу же появились медики, которые начала проводить реанимационные процедуры. Завесив футболиста ширмами, Эриксена вынесли с поля на носилках спустя 15 минут. После этого датчанина увезли в больницу, где его состояние было оценено как стабильное.

После того, как стало известно, что с Эриксеном все в порядке, футболисты сборной Дании и Финляндии решили продолжить матч. В итоге датчане проиграли со счетом 0:1.

Тем не менее, лучшим игроком матча был признан Эриксен, о чем сообщила пресс-служба УЕФА.

На Football.ua доступен видеообзор матча Дания — Финляндия.