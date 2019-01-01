Сборная Англии впервые победила в своем стартовом матче на чемпионате Европы

Подопечные Гарета Саутгейта минимально обыграли Хорватию.

Игроки сборной Англии, Getty Images

В матче первого тура группы D Евро-2020 сборная Англии минимально обыграла Хорватию.

Интересно, что национальная команда "трех львов" никогда не побеждала в своем стартовом поединке во всех розыгрышах чемпионата Европы, в которых она принимала участие.

На Евро-2020 сборной Англии под руководством Гарета Саутгейта удалось прервать данную тенденцию.

Главным героем встречи стал вингер Рахим Стерлинг, записавший на свой счет единственный гол в матче с Хорватией, который пришелся на 57-ю минуту встречи.