Главный тренер сборной Дании: Игроки были шокированы произошедшим с Эриксеном

Каспер Юльманн рассказал о ситуации с полузащитником Интера.

Каспер Юльманн, Getty Images

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн рассказал о пережитых эмоциях после вчерашнего матча Евро-2020 с Финляндией (0:1), в котором хавбек Интера Кристиан Эриксен потерял сознание и рухнул на газон.

"Во-первых, для меня было огромным облегчением увидеть сегодня улыбку Кристиана. Это самое главное. Нет сомнений в том, что мы были в шоке, но состояние и вид Кристиана сегодня означают, что я могу присутствовать здесь.

Я безумно горжусь игроками, коллективом, всеми в команде. А потом я очень счастлив видеть Кристиана. Он потрясающий игрок и человек. Я переписывался с Кристианом ночью, и я знаю, что были и другие, которые ему писали. Мы поговорили с ним сегодня утром и увидели на экране его улыбку. Затем он спросил: "Я мало что помню, но я больше беспокоюсь о вас, ребята. Как ваши дела? Я чувствую, что скоро буду тренироваться". Это типичный Эриксен.

Решение доиграть матч? Было два варианта: доиграть матч сразу или закончить игру в воскресенье. Я еще подумал, мог ли я сам поступить по-другому, потому что, честно говоря, я не думаю, что мы — когда смотрю в прошлое — должны были выходить на поле. Я просто горжусь тем, что игроки смогли перестроиться. У меня нечистая совесть после того, что мы снова вышли на поле. Но было совершенно понятно, что у игроков была одна из двух возможностей и это, наверное, неправильно. Все игроки по-своему были шокированы, у всех были свои эмоции", — приводит слова Юльманна Sport.tv2.dk.

Ранее врач сборной Дании подтвердил, что Эриксен перенес остановку сердца и заявил, что врачи оперативно среагировали на ситуацию и восстановили его работу с помощью дефибриллятора.