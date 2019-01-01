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Стерлинг: Всегда говорил, что обязан забить на Уэмбли на крупном турнире

Английский вингер высказался о победе над Хорватией в матче чемпионата Европы.

Рахим Стерлинг, Getty Images
Рахим Стерлинг, Getty Images

В матче первого тура группы D Евро-2020 сборная Англии минимально обыграла Хорватию, благодаря чему добыла первую победу в истории в своем стартовом поединке чемпионата Европы. 

Полузащитник "трех львов" Рахим Стерлинг, ставший автором единственного и победного гола, поделился эмоциями от результата минувшего противостояния.

"Всегда приятно, когда забиваешь. Я раньше много раз говорил, что если мне доведется сыграть на Уэмбли на крупном турнире, то я просто обязан забить. Здорово, что я сделал это".

"Круто, что мы выиграли, но теперь нас ждут другие матчи. Это был длинный сезон для меня, но я с нетерпением ждал, когда попаду снова в сборную Англии. Выступление в составе сборной станет отличным завершением сезона".

"Прекрасные ощущения. Это была первая игра, и нам нужна была победа. Команда играла сплоченно. Мы забили мяч, когда он нужен был больше всего, и временами показывали хороший футбол. Сегодня ребята были великолепны"

"Нам нужно постараться развить этот успех, ну а сегодня просто порадоваться победе. Мы должны сосредоточиться на следующих матчах. Это всего лишь начало. Нам нужно продолжать в этом же ключе, сохранять менталитет победителей и не останавливаться на достигнутом", — заявил Стерлинг в эфире BBC Sport.

Положение дел в группе D:

Команды

и

в

н

п

з

п

о
Англия Англия 1 1 0 0 1 0 3
Чехия Чехия 0 0 0 0 0 0 0
Шотландия Шотландия 0 0 0 0 0 0 0
Хорватия Хорватия 1 0 0 1 0 1 0


Расписание и результаты матчей в группе D:

22 ИЮН
Хорватия
---
Шотландия
Чехия
---
Англия
18 ИЮН
Англия
---
Шотландия
18 ИЮН
Хорватия
---
Чехия
14 ИЮН
Шотландия
---
Чехия
13 ИЮН
Англия
1-0
Хорватия

 

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 1 1 0 0 3 0 3
Уэльс УЭЛ 1 0 1 0 1 1 1
Швейцария ШВЦ 1 0 1 0 1 1 1
Турция ТУР 1 0 0 1 0 3 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 1 1 0 0 3 0 3
Финляндия ФИН 1 1 0 0 1 0 3
Дания ДАН 1 0 0 1 0 1 0
Россия РОС 1 0 0 1 0 3 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 0 0 0 0 0 0 0
Нидерланды НИД 0 0 0 0 0 0 0
Северная Македония МАК 0 0 0 0 0 0 0
Украина УКР 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 1 1 0 0 1 0 3
Чехия ЧЕХ 0 0 0 0 0 0 0
Шотландия ШОТ 0 0 0 0 0 0 0
Хорватия ХОР 1 0 0 1 0 1 0
Команды: и в н п з п о
Испания ИСП 0 0 0 0 0 0 0
Польша ПОЛ 0 0 0 0 0 0 0
Словакия СВК 0 0 0 0 0 0 0
Швеция ШВЕ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Венгрия ВЕН 0 0 0 0 0 0 0
Германия ГЕР 0 0 0 0 0 0 0
Португалия ПОР 0 0 0 0 0 0 0
Франция ФРА 0 0 0 0 0 0 0