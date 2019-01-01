Стерлинг: Всегда говорил, что обязан забить на Уэмбли на крупном турнире
Английский вингер высказался о победе над Хорватией в матче чемпионата Европы.
В матче первого тура группы D Евро-2020 сборная Англии минимально обыграла Хорватию, благодаря чему добыла первую победу в истории в своем стартовом поединке чемпионата Европы.
Полузащитник "трех львов" Рахим Стерлинг, ставший автором единственного и победного гола, поделился эмоциями от результата минувшего противостояния.
"Всегда приятно, когда забиваешь. Я раньше много раз говорил, что если мне доведется сыграть на Уэмбли на крупном турнире, то я просто обязан забить. Здорово, что я сделал это".
"Круто, что мы выиграли, но теперь нас ждут другие матчи. Это был длинный сезон для меня, но я с нетерпением ждал, когда попаду снова в сборную Англии. Выступление в составе сборной станет отличным завершением сезона".
"Прекрасные ощущения. Это была первая игра, и нам нужна была победа. Команда играла сплоченно. Мы забили мяч, когда он нужен был больше всего, и временами показывали хороший футбол. Сегодня ребята были великолепны"
"Нам нужно постараться развить этот успех, ну а сегодня просто порадоваться победе. Мы должны сосредоточиться на следующих матчах. Это всего лишь начало. Нам нужно продолжать в этом же ключе, сохранять менталитет победителей и не останавливаться на достигнутом", — заявил Стерлинг в эфире BBC Sport.
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