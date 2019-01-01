13 Июн
16:00
Англия
АНГ
1
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ХОР
0
13 Июн
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1
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НИД
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14 Июн
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Украина
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Северная Македония
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17 Июн
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18 Июн
16:00
Швеция
ШВЕ
Словакия
СВК
18 Июн
19:00
Хорватия
ХОР
Чехия
ЧЕХ
18 Июн
22:00
Англия
АНГ
Шотландия
ШОТ
19 Июн
16:00
Венгрия
ВЕН
Франция
ФРА
19 Июн
19:00
Португалия
ПОР
Германия
ГЕР
19 Июн
22:00
Испания
ИСП
Польша
ПОЛ
20 Июн
19:00
Швейцария
ШВЦ
Турция
ТУР
20 Июн
19:00
Италия
ИТА
Уэльс
УЭЛ
21 Июн
19:00
Украина
УКР
Австрия
АВС
21 Июн
19:00
Северная Македония
МАК
Нидерланды
НИД
21 Июн
22:00
Россия
РОС
Дания
ДАН
21 Июн
22:00
Финляндия
ФИН
Бельгия
БЛГ
22 Июн
22:00
Чехия
ЧЕХ
Англия
АНГ
22 Июн
22:00
Хорватия
ХОР
Шотландия
ШОТ
23 Июн
19:00
Швеция
ШВЕ
Польша
ПОЛ
23 Июн
19:00
Словакия
СВК
Испания
ИСП
23 Июн
22:00
Португалия
ПОР
Франция
ФРА
23 Июн
22:00
Германия
ГЕР
Венгрия
ВЕН

Мингс: У хорватов топовая сборная, но мы достаточно сильны, чтобы угрожать кому угодно

Английский центрбек высказался о победе над Хорватией в матче чемпионата Европы.

Тайрон Мингс, Getty Images
Тайрон Мингс, Getty Images

В матче первого тура группы D Евро-2020 сборная Англии минимально обыграла Хорватию, благодаря чему добыла первую победу в истории в своем стартовом поединке чемпионата Европы. 

Центральный защитник "трех львов" Тайрон Мингс поделился эмоциями от результата минувшего противостояния.

"Сбылась мечта сыграть за сборную на крупном турнире. Получил удовольствие от каждой секунды. Команда продемонстрировала характер, настрой и высокий уровень".

"У хорватов топовая сборная, что мы знали и раньше, но мы достаточно сильны, чтобы угрожать кому угодно", — заявил Мингс в эфире BBC Sport.

Положение дел в группе D:

Команды

и

в

н

п

з

п

о
Англия Англия 1 1 0 0 1 0 3
Чехия Чехия 0 0 0 0 0 0 0
Шотландия Шотландия 0 0 0 0 0 0 0
Хорватия Хорватия 1 0 0 1 0 1 0


Расписание и результаты матчей в группе D:

22 ИЮН
Хорватия
---
Шотландия
Чехия
---
Англия
18 ИЮН
Англия
---
Шотландия
18 ИЮН
Хорватия
---
Чехия
14 ИЮН
Шотландия
---
Чехия
13 ИЮН
Англия
1-0
Хорватия

 

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 1 1 0 0 3 0 3
Уэльс УЭЛ 1 0 1 0 1 1 1
Швейцария ШВЦ 1 0 1 0 1 1 1
Турция ТУР 1 0 0 1 0 3 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 1 1 0 0 3 0 3
Финляндия ФИН 1 1 0 0 1 0 3
Дания ДАН 1 0 0 1 0 1 0
Россия РОС 1 0 0 1 0 3 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 0 0 0 0 0 0 0
Нидерланды НИД 0 0 0 0 0 0 0
Северная Македония МАК 0 0 0 0 0 0 0
Украина УКР 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 1 1 0 0 1 0 3
Чехия ЧЕХ 0 0 0 0 0 0 0
Шотландия ШОТ 0 0 0 0 0 0 0
Хорватия ХОР 1 0 0 1 0 1 0
Команды: и в н п з п о
Испания ИСП 0 0 0 0 0 0 0
Польша ПОЛ 0 0 0 0 0 0 0
Словакия СВК 0 0 0 0 0 0 0
Швеция ШВЕ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Венгрия ВЕН 0 0 0 0 0 0 0
Германия ГЕР 0 0 0 0 0 0 0
Португалия ПОР 0 0 0 0 0 0 0
Франция ФРА 0 0 0 0 0 0 0