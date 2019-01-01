Мингс: У хорватов топовая сборная, но мы достаточно сильны, чтобы угрожать кому угодно
Английский центрбек высказался о победе над Хорватией в матче чемпионата Европы.
В матче первого тура группы D Евро-2020 сборная Англии минимально обыграла Хорватию, благодаря чему добыла первую победу в истории в своем стартовом поединке чемпионата Европы.
Центральный защитник "трех львов" Тайрон Мингс поделился эмоциями от результата минувшего противостояния.
"Сбылась мечта сыграть за сборную на крупном турнире. Получил удовольствие от каждой секунды. Команда продемонстрировала характер, настрой и высокий уровень".
"У хорватов топовая сборная, что мы знали и раньше, но мы достаточно сильны, чтобы угрожать кому угодно", — заявил Мингс в эфире BBC Sport.
Положение дел в группе D:
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