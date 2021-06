Стерлинг стал лучшим игроком матча Англия — Хорватия

Хавбек Манчестер Сити забил единственный гол в матче.

Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг был признан лучшим игроком поединка стартового тура группового этапа Евро-2020 против Хорватии (1:0). Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

В этом противостоянии подопечные Гарета Саутгейта одержали минимальную победу над хорватами, а единственный гол забил как раз Стерлинг после передачи Калвина Филлипса на 57-й минуте матча.

