Украина и Нидерланды расписали мировую в первом тайме матча Евро-2020
Команда Андрея Шевченко довольно неплохо смотрится на фоне явных фаворитов матча.
В настоящее время проходит поединок стартового тура Евро-2020, в котором сборная Украины встречается с национальной командой Нидерландов.
По итогам первого тайма команды расписали мировую, а вратари сохранили свои ворота на замке. У голландцев есть явное преимущество по моментам, но и подопечные Андрея Шевченко имели возможности для угроз воротам "оранжевых".
Также отметим, что уже на 13-й минуте из-за травмы Александра Зубкова, наставнику "сине-желтых" пришлось провести вынужденную замену. Вместо Зубкова на поле вышел Марлос.
На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Нидерланды — Украина.
Комментарии
14:06:2021
15:06:2021
15:06:2021
16:06:2021
17:06:2021
18:06:2021
19:06:2021
20:06:2021
20:06:2021
21:06:2021
21:06:2021
22:06:2021
22:06:2021
23:06:2021
23:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021