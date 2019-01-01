Украина и Нидерланды расписали мировую в первом тайме матча Евро-2020

Команда Андрея Шевченко довольно неплохо смотрится на фоне явных фаворитов матча.

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В настоящее время проходит поединок стартового тура Евро-2020, в котором сборная Украины встречается с национальной командой Нидерландов.

По итогам первого тайма команды расписали мировую, а вратари сохранили свои ворота на замке. У голландцев есть явное преимущество по моментам, но и подопечные Андрея Шевченко имели возможности для угроз воротам "оранжевых".

Также отметим, что уже на 13-й минуте из-за травмы Александра Зубкова, наставнику "сине-желтых" пришлось провести вынужденную замену. Вместо Зубкова на поле вышел Марлос.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Нидерланды — Украина.