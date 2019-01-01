Думфрис — лучший игрок матча Нидерланды — Украина по версии УЕФА

Нидерландский латераль забил победный гол в заключительном отрезке встречи против украинцев.

Дензел Думфрис, УЕФА

В рамках первого тура группы С на Евро-2020 сборная Украины в драматическом матче уступила Нидерландам со счетом 2:3.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, лучшим игроком минувшего противостояния стал нидерландский крайний защитник Дензел Думфрис.

25-летний латераль провел на поле все 90 минут и записал на свой счет один гол на 85-й минуте поединке, который стал для его команды победным.

Отметим, что следующий матч сборная Украины сыграет против Северной Македонии. Поединок состоится 17 июня в 16:00 по киевскому времени.

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