Думфрис — лучший игрок матча Нидерланды — Украина по версии УЕФА
Нидерландский латераль забил победный гол в заключительном отрезке встречи против украинцев.
В рамках первого тура группы С на Евро-2020 сборная Украины в драматическом матче уступила Нидерландам со счетом 2:3.
Как сообщает пресс-служба УЕФА, лучшим игроком минувшего противостояния стал нидерландский крайний защитник Дензел Думфрис.
25-летний латераль провел на поле все 90 минут и записал на свой счет один гол на 85-й минуте поединке, который стал для его команды победным.
Отметим, что следующий матч сборная Украины сыграет против Северной Македонии. Поединок состоится 17 июня в 16:00 по киевскому времени.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.
Комментарии
14:06:2021
15:06:2021
15:06:2021
16:06:2021
17:06:2021
18:06:2021
19:06:2021
20:06:2021
20:06:2021
21:06:2021
21:06:2021
22:06:2021
22:06:2021
23:06:2021
23:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021