Нидерланды — Украина 3:2 Видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Европы.

Нидерланды — Украина, Getty Images

В рамках первого тура группы С на Евро-2020 сборная Украины в драматическом матче уступила Нидерландам со счетом 2:3.

Подопечным Андрея Шевченко удалось отыграть отставание в два мяча и вернуть равновесие в счете во втором тайме, однако на 85-й минуте противостояния Дензел Думфрис замкнул навесную передачу и вырвал для "оранжевых" непростую победу — 3:2.

Следующий матч сборная Украины сыграет против Северной Македонии. Поединок состоится 17 июня в 16:00 по киевскому времени.

Нидерланды — Украина 3:2

Голы: Вейналдум, 52, Вегхорст, 59, Думфрис, 85 — Ярмоленко, 75, Яремчук, 79



Нидерланды: Стекеленбург — Думфрис, Тимбер (Велтман, 88), де Врей, Блинд (Аке, 63), ван Анхолт (Вейндал, 63) — де Роон, Вейналдум, Ф. де Йонг — Вегхорст (Л. де Йонг, 88), Депай (Мален, 90).



Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Малиновский, Сидорчук, Зинченко — Ярмоленко, Яремчук, Зубков (Марлос, 13, Шапаренко, 64).



Предупреждение: Сидорчук.