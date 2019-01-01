Шевченко: Интересный матч, команда хорошо себя показала

Специалист оценил игру против Нидерландов.

Андрей Шевченко, Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение в матче Евро-2020 против Нидерландов (3:2).

"Интересный матч. Быстрый, было много моментов. Думаю, что когда допускаешь ошибку, особенно в конце... Такой мяч могли бы не пропускать. Спасибо команде. Была отличная реакция после 2:0. Мы перестроились, наладили баланс. Команда хорошо себя показала".

"Марлос вышел вместо Зубкова и провел не плохой матч. Заменил его, так как скорости не хватало. Выпустили Шапаренко и передвинули Зинченко. Шапаренко добавил темп, появилась возможность прессинговать. Мы сделали правильную замену. Это не значит, что Марлос провел плохой матч".

"При наличии наших вингеров, 4-3-3 — хорошая схема. Мы не та команда, которая только обороняется. Ребята потратили много энергии. У нас достаточно игроков, нужно время, чтобы ребята восстановились.

Что с Зубковым? Он почувствовал проблемы с икроножной мышцей. Последовала срочная замена. Цыганков пока тренируется, если не будет проблем, будем смотреть по ходу", — сказал Шевченко.

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