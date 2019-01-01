Шедевральный гол Ярмоленко, ставший украшением матча Нидерланды — Украина

Футболист поразил ворота сборной Нидерландов.

Андрей Ярмоленко, Getty Images

В рамках первого тура группы С на Евро-2020 сборная Украины в драматическом матче уступила Нидерландам со счетом 2:3.

При счете 2:0 активный ранее вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко принял решение пробить издали.

Мяч по идеальной траектории влетел в левый верхний угол ворот Мартена Стекеленбурга. Вашему вниманию видео взятия ворот.

Этот мяч стал для Ярмоленко 41 в футболке национальной сборной Украины. По данному показателю он занимает второе место в списке лучших бомбардиров страны.

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