Шедевральный гол Ярмоленко, ставший украшением матча Нидерланды — Украина
Футболист поразил ворота сборной Нидерландов.
В рамках первого тура группы С на Евро-2020 сборная Украины в драматическом матче уступила Нидерландам со счетом 2:3.
При счете 2:0 активный ранее вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко принял решение пробить издали.
Мяч по идеальной траектории влетел в левый верхний угол ворот Мартена Стекеленбурга. Вашему вниманию видео взятия ворот.
Этот мяч стал для Ярмоленко 41 в футболке национальной сборной Украины. По данному показателю он занимает второе место в списке лучших бомбардиров страны.
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