Тренер Северной Македонии: Начинаем готовиться к игре против сборной Украины

Игор Ангеловски высказался о поражении от Австрии на Евро-2020.

Игор Ангеловски, getty images

В матче стартового тура группы С Евро-2020 сборная Австрии уверенно обыграла Северную Македонию (3:1).

Главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангеловски поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"После замены Николова мы пропустили, и это оказалось ключевым моментом. Я сказал своим игрокам не вешать нос — мы продолжаем борьбу. Начинаем готовиться к следующей игре против сборной Украины", — приводит слова Ангеловски официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Австрия – Северная Македония вы можете на Football.ua.