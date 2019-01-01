Тренер Северной Македонии: Начинаем готовиться к игре против сборной Украины
Игор Ангеловски высказался о поражении от Австрии на Евро-2020.
В матче стартового тура группы С Евро-2020 сборная Австрии уверенно обыграла Северную Македонию (3:1).
Главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангеловски поделился эмоциями от результата данного противостояния.
"После замены Николова мы пропустили, и это оказалось ключевым моментом. Я сказал своим игрокам не вешать нос — мы продолжаем борьбу. Начинаем готовиться к следующей игре против сборной Украины", — приводит слова Ангеловски официальный сайт УЕФА.
Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Австрия – Северная Македония вы можете на Football.ua.
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