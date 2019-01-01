Украина обновила рекордную безголевую серию в истории Евро

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Сборная Украины потерпела поражение от сборной Нидерландов (2:3) в матче первого тура группового этапа Евро-2020.

Свой первый гол в матче команда Андрея Шевченко забила лишь на 75 минуте, тем самым обновив рекорд чемпионатов Европы по сериям без голов.

Благодаря шедевральному забитому мячу в исполнении Андрея Ярмоленко, украинцы прервали серию из 552 минут без забитых мячей на Евро.

На чемпионате Европы "сине-желтые" не забивали с 2012 года. Тогда дубль оформил нынешний главный тренер нашей национальной команды Андрей Шевченко.

Предыдущий рекорд принадлежал сборной Дании, которая не забивала 409 минут с Евро-1996 по Евро-2004.

Ранее Football.ua оценили действия футболистов сборной Украины в ее первом матче на чемпионате Европы-2020.