Шикарный гол Шика с центра поля на Евро-2020
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Сборная Шотландии играет с Чехией (0:2 к 63 минуте) в матче 1 тура группового этапа Евро-2020.
Счет в поединке на 42 минуте открыл нападающий Бейера Патрик Шик, а уже спустя 7 минут после начала второй половины встречи чех оформил дубль, результативно пробив с центра поля по воротам Дэвида Маршалла.
По информации Squawka, мяч был забит с 45,5 метров, что является самой длинной дистанций забитых мячей на чемпионате Европы с 1980 года.
Данный гол стал для Патрика Шика десятым в официальных матчах за национальную команду.
Видео гола:
Напомним, что вчера, в матче Нидерланды — Украина не менее зрелищный гол забил форвард "сине-желтых" Андрей Ярмоленко.
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