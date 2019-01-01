Шикарный гол Шика с центра поля на Евро-2020

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Гол Евро-2020 от Шика?

Сборная Шотландии играет с Чехией (0:2 к 63 минуте) в матче 1 тура группового этапа Евро-2020.

Счет в поединке на 42 минуте открыл нападающий Бейера Патрик Шик, а уже спустя 7 минут после начала второй половины встречи чех оформил дубль, результативно пробив с центра поля по воротам Дэвида Маршалла.

По информации Squawka, мяч был забит с 45,5 метров, что является самой длинной дистанций забитых мячей на чемпионате Европы с 1980 года.

Данный гол стал для Патрика Шика десятым в официальных матчах за национальную команду.

Видео гола:

Напомним, что вчера, в матче Нидерланды — Украина не менее зрелищный гол забил форвард "сине-желтых" Андрей Ярмоленко.