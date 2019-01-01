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Шикарный гол Шика с центра поля на Евро-2020

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Гол Евро-2020 от Шика?
Гол Евро-2020 от Шика?

Сборная Шотландии играет с Чехией (0:2 к 63 минуте) в матче 1 тура группового этапа Евро-2020.

Счет в поединке на 42 минуте открыл нападающий Бейера Патрик Шик, а уже спустя 7 минут после начала второй половины встречи чех оформил дубль, результативно пробив с центра поля по воротам Дэвида Маршалла.

По информации Squawka, мяч был забит с 45,5 метров, что является самой длинной дистанций забитых мячей на чемпионате Европы с 1980 года.

Данный гол стал для Патрика Шика десятым в официальных матчах за национальную команду.

Видео гола:

Напомним, что вчера, в матче Нидерланды — Украина не менее зрелищный гол забил форвард "сине-желтых" Андрей Ярмоленко.

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Турция ТУР 1 0 0 1 0 3 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 1 1 0 0 3 0 3
Финляндия ФИН 1 1 0 0 1 0 3
Дания ДАН 1 0 0 1 0 1 0
Россия РОС 1 0 0 1 0 3 0
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Австрия АВС 1 1 0 0 3 1 3
Нидерланды НИД 1 1 0 0 3 2 3
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Англия АНГ 1 1 0 0 1 0 3
Хорватия ХОР 1 0 0 1 0 1 0
Шотландия ШОТ 1 0 0 1 0 2 0
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Испания ИСП 0 0 0 0 0 0 0
Польша ПОЛ 0 0 0 0 0 0 0
Словакия СВК 0 0 0 0 0 0 0
Швеция ШВЕ 0 0 0 0 0 0 0
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Венгрия ВЕН 0 0 0 0 0 0 0
Германия ГЕР 0 0 0 0 0 0 0
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